Nissan Livina Xpander Resmi Meluncur

All New Nissan Livina dengan platform Xpander

POS-KUPANG.COM | JAKARTA- PT Nissan Motor Indonesia (NMI) resmi meluncurkan All New Livina, pada Selasa (19/2/2019).

Model tersebut masuk dalam segmen Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) yang akan bersaing dengan Avanza, Xpander, Ertiga, Xenia, dan Mobilio.

Model yang menggunakan platform dari Mitsubishi Xpander itu resmi dijual di pasar otomotif nasional dengan banderol mulai Rp 198,8 juta hingga Rp 261,9 juta, on the road DKI Jakarta.

President Director PT Nissan Motor Indonesia (NMI), Isao Sekiguchi, mengatakan, ini merupakan hari penting untuk Nissan di Indonesia karena telah menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru.

"Seri Livina pertama kali diperkenalkan 2007 dan selalu dikenang karena kenyamanannya. Kami juga berharap sama pada model terbaru ini," ujar Sekiguchi di Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Sekiguchi melanjutkan, model ini dirancang dengan atribut Nissan yang lengkap seperti ruang kabin luas, fitur lengkap mulai Hill Start Assist, Vehicle Dynamic Control, hingga audio yang bisa terkoneksi dengan ponsel pintar.

"Model ini tersedia lima varian dan masing-masing tipe memiliki fitur yang sangat menarik untuk konsumen di Indonesia," kata dia.

Berikut daftar harga All New Nissan Livina E M/T Rp 198,8 juta EL M/T Rp 223 juta EL A/T Rp 233 juta VE A/T Rp 249,9 juta VL A/T Rp 261,9 juta. (kompas.com)