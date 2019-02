Arti 20 Nama Penggemar KPOP, Nomor 18 Meluluhkan Hati

POS-KUPANG.COM - Nama fandom (penggemar) khusus untuk grup yang mereka wakili dan fandom itu sendiri. Beberapa arti dari nama-nama fandom ini tidak jelas pada awalnya.

Berikut nama fandom 20 grup musik sebagaimana dilansir pos-kupang.com dari koreaboo.com.

1. BTS - ARMY

ARMY memiliki dua arti. Yang pertama adalah BTS memiliki pasukan penggemar di samping mereka yang bersinergi dengan baik dengan bagian pertama dari nama Korea mereka 'bangtan' yang berarti antipeluru atau pelindung tubuh. Arti lainnya adalah bahwa itu adalah singkatan dari Adorable Representative MC untuk Remaja karena BTS mewakili pemuda.

BTS

2. BLACKPINK - BLINK

"Blink" hanyalah kombinasi pintar dari hitam dan merah muda.

BLACKPINK

3. EXO - EXO-L

EXO-L adalah singkatan dari EXO-Love. Karena EXO dulu memiliki dua subunit, EXO-K dan EXO-M dan L muncul antara K dan M dalam alfabet, mereka memutuskan untuk menggunakan nama untuk fandom mereka.

EXO (koreaboo.com)

4. Red Velvet - ReVeluv (Luvies)

ReVeluv memiliki beberapa makna. Pertama-tama, itu terdengar seperti kombinasi Red Velvet dan cinta. Itu juga terdengar seperti "Level Up" terdengar ketika diucapkan dalam bahasa Korea. Terakhir, Rêve adalah kata dalam bahasa Prancis untuk 'mimpi' dan para gadis ingin mewujudkan impian mereka dengan penggemar mereka.

Red Velvet (koreaboo.com)

5. SEVENTEEN - Carat

Carats mencerahkan berlian yakni SEVENTEEN. Semakin besar karat, semakin berharga intan.

SEVENTEEN (koreaboo.com)

6. TWICE - ONCE

ONCE berjalan sempurna dengan TWICE. Saat mengumumkan nama fandom mereka, TWICE mengatakan bahwa "jika Anda mencintai kami sekali saja, kami akan membalas Anda dengan TWICE cinta kami".

TWICE (koreaboo.com)

7. Girl's Generation - SONE

Diucapkan “So One” dan melambangkan bahwa Girl's Generation dan penggemar mereka akan selamanya menjadi satu.