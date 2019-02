Hasil Final Duel Rising Star Indonesia, 6 Kontestan Lolos Babak Super 13, Ada R&D dan Miriam

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Babak Final Duel Rising Star Indonesia telah selesai digelar, Senin (18/2/2019) malam.

Hasilnya, sebanyak 6 kontestan dinyatakan lolos ke babal Super 13 karena meraih perolehan voting yang lebih baik dari lawan-lawannya.

Berikut ini adalah nama-nama kontestan yang lolos ke babak Super 13 Rising Star Indonesia:

1. Salma Faradhila

@vrdhilla berhasil membuat Bunda @maiaestiantyreal standing applause!

Salma mengalahkan Inggid Wakano dari Nusa Tenggara Timur

2. Logonta Tarigan

@logonta berhasil berhasil meraih 83% dengan I am Not The Only One dari @samsmith guys!!

Logonta mengalahkan Suci Sitorus yang juga sama sama wakil Medan.