PDAM Tirta Komodo Kelola 27 sumber Mata Air

POS-KUPANG.COM|RUTENG--PDAM Tirta Komodo Manggarai saat ini sudah mengelola sumber mata air yang ada di di Manggarai.

Sumber mata air yang dikelola PDAM di Langke Rembong ada 12 sumber untuk melayani 13.719 sambungan rumah (SR) dengan kapasitas sumber 328 liter per detik.

IKK Reo dengan 4 sumber air berkapasitas 16 liter per detik untuk 1.476 SR, 3 mata air lalu di IKK Pagal dengan kapasitas sumber 15,5 liter per detik bagi 863 SR, 3 mata air di IKK Cancar dengan kapasitas sumber 16 liter per detik melayani 1.800 SR, 2 mata air di IKK Iteng dengan kapasitas sumber 60 liter per detik bagi 2.304 SR, 1 mata air di IKK Wae Ri’i dengan kapasitas sumber 50 liter per detik bagi 955 SR dan 2 mata air di IKK Narang dengan kapasitas sumber 20,6 liter per detik. bagi 1.040 SR.

Total sumber mata air yang dikelola PDAM sebanyak ada 27 mata air.

Demikian rilis yang dikirim Klemens Man, Direktur PDAM Tirta Komodo Manggarai kepada POS-KUPANG.COM di Ruteng, Senin (18/2/2019) pagi.

Klemens menjelaskan, jumlah pelanggan perusahaan ini sampai bulan Desember 2018 sebanyak 22.157 sambungan rumah (SR).

"Dari jumlah itu berarti jumlah jiwa yang terlayani mencapai 132.942 jiwa merujuk pada hitungan jumlah pelanggaan di kali 6 jiwa rata-rata per-rumah tangga.

Sementara, rencana sambungan baru 2019 sebanyak 25.657 Sambungan Rumah (SR). Dengan jumlah sambungan rumah demikian, berarti, jumlah penduduk yang terlayani mencapai 153.942 jiwa (rumus: jumlah SR x 6 jiwa)," kata Klemens.

Ia mengungkapkan, sejak tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui PDAM Tirta Komodo menerima Program Hibah Air Minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hibah MBR ini berupa bantuan instalasi dan meteran air minum gratis kepada masyarakat penerima manfaat yang berkategori berpenghasilan rendah.

Menurutnya, sampai saat ini, terdapat 7. 258 sambungan rumah dari program hibah ini.

Program hibah ini didanai Pemerintah Pusat melalui kerja sama program 3 (tiga) di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan Bappenas.

Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagai daerah penerima manfaat telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Komodo sejak 2013 sampai 2019.

"Itu berarti, Pemda Manggarai melakukan talangan dana kepada perusahaan daerah, kemudian dana program cair sesuai dengan realisasi pelaksanaan program dalam satu tahun anggaran," papar Klemens.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)