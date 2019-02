Nilai Tukar Rupiah Senin Pagi Menguat 49 Poin

POS KUPANG.COM - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi menguat 49 poin menjadi Rp14.105 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.154 per dolar AS. (*)

