Bruno Ganz pemeran Hitler dalam "Downfall" tutup usia

Salah satu adegan dari film anti-Nazi Amerika Serikat berjudul "Hitler's Reign of Terror" yang disutradarai Cornelius Vanderbilt, diperlihatkan dalam foto handout dari perpustakaan sinema Belgia (Cinematheque Royale de Belgique). Film tersebut merupakan film anti-Nazi pertama, ditayangkan pertama kalinya pada bulan April 1934, hanya setahun setelah Hitler merebut kekuasaan di Jerman. Salinan dari film tersebut ditemukan di arsip perpustakaan di Brussels dan akan ditayangkan di Museum of Modern Art di New York pada Oktober 2013 mendatang. Vanderbilt (kiri) tampil dalam reka ulang wawancara dengan Adolf Hitler (tengah), yang diperankan oleh seorang aktor.