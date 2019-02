Live Streaming Inter Milan vs Sampdoria di Liga Spanyol, Jam 24.00 WIB

Inter Milan vs Sampdoria, Minggu (17/2/2019).

POS-KUPANG.COM - Saksikan siaran langsung dan live streaming Inter Milan vs Sampdoria di Liga Italia pekan 24, Minggu (17/2/2019) malam ini.

Laga Inter Milan vs Sampdoria disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Inter Milan vs Sampdoria juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Inter Milan vs Sampdoria juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Inter Milan vs Sampdoria live Bein Sports 3 digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan.

Pertandingan Inter Milan vs Sampdoria dijadwalkan berlangsung mulai pukul 24.00 WIB.

Jelang laga Inter Milan vs Sampdoria, Real Madrid ikut terseret dalam putaran konflik yang melibatkan striker Inter Milan, Mauro Icardi, dan Wanda Nara sebagai agen sekaligus istrinya.

Inter Milan memutuskan untuk mencopot jabatan kapten dari Mauro Icardi dan sikap Wanda Nara yang sering mengumbar pernyataan di media disebut sebagai penyebab utamanya.

Pencopotan jabatan kapten membuat Icardi ramai digosipkan akan segera berganti klub. Real Madrid pun muncul sebagai tim terdepan yang siap merekrut jasa Icardi.

Akan tetapi, menurut kabar dari media Spanyol Marca, Real Madrid langsung mundur karena sosok Wanda Nara yang menjadi agen sang striker.

Wanda Nara pun segera mengklarifikasi tentang rumor bahwa Real Madrid menolak Icardi karena dirinya.