Any Yudoyono: 'I Can Fight This Cancer'



POS-KUPANG.COM- Ani Yudhoyono menegaskan dirinya bisa melawan kanker darah yang dideritanya saat ini. "I Can Fight This Cancer (saya bisa melawan kanker ini)," tegas ibu Any melalui akun instagramnya.

Ani Yudhoyono mengungkapkan kalau dengan adanya dukungan dari keluarga dan orang-orang di Indonesia, dirinya merasa kembali semangat.

Any Yudoyono menuturkan, ketika pertama kali dirinya divonis kanker darah, dirinya merasa seperti ditimpa palu godam.



Ani Yudhoyono juga menuliskan tentang perawatan apa saja yang harus dia jalani selama di rumah sakit.

Dia menyebut kalau dirinya harus mendapatkan obat, suntikan, kemo, dan transfusi darah.

Ani Yudhoyono juga menjelaskan kalau dirinya sementara harus 'diisolasi' untuk menghindari penyakit lain diluar.

Any Yudhoyono sendiri sudah dirawat di Singapura sejak 2 Februari 2019 lalu.

Kini dirinya tengah dirawat secara khusus di Rumah Sakit Singapura.

Tidak hanya ditangani oleh tim dokter di rumah sakit tersebut.

Ani Yudhoyono juga dirawat oleh Dr. Terawan yang diterbangkan khusus dari Istana Negara.

Kini jagad sosial media terutama di Indonesia beramai-ramai mendoakah kesembuhan Ani Yudhoyono (*).