Baz Luhrmann Isyaratkan Kerja Sama dengan Boyband BTS

POS-KUPANG.COM- Sutradara Hollywood, Baz Luhrmann, yang dikenal lewat film Romeo+Juliet mengisyaratkan sebuah kerja sama dengan boyband asal Korea Selatan, BTS.

Isyarat kerja sama sutradara kenamaan Hollywood dengan Boyband BTS diperlihatkan Luhrmann ketika ditanya The Hollywood Reporter usai pembukaan acara Frieze L.A baru-baru ini.

The Hollywood Reporter bertanya pada Luhrmann apakah ia sedang melakukan proyek bersama BTS atau tidak. Sutradara The Great Gatsby itu memang tak mengatakan apa-apa, namun Luhrmann tersenyum dengan matanya yang melebar sambil menggerak-gerakkan pundaknya, seakan-akan memberi sebuah isyarat.

• Jadi Boyband Kpop Pertama yang Tampil di Grammy Awards, Ini 6 Alasan BTS Pantas Jadi Superstar Dunia

• BTS Kalahkan 19 Boyband Dalam Peringkat Reputasi Brand Boyband Korea Selatan Bulan Oktober 2018

Sebelum memberikan jawaban yang misterius itu, Luhrmann memuji BTS dan ikatan mereka dengan para penggemar yang disebut ARMY di seluruh dunia.

Ia takjub dengan keberhasilan K-Pop, diwakili BTS, yang dianggapnya telah menemukan cara untuk menghilangkan batasan antara berbagai jenis seni.

"Luar biasa cara K-pop menemukan cara - ketika kau melihat BTS bermain di Citi Field, itu adalah stadion. Dan tidak semua orang adalah penggemar Korea (di sana), hanya sekitar seperempat dari penonton," kata Luhrmann.

"Sehingga itu berarti bahwa K-pop dapat berbicara kepada penonton dengan berbagai latar belakang. Jadi saya sangat mengagumi apa yang mereka capai,” ujarnya lagi.

• BTS dan Blackpink Rajai Peringkat Reputasi Brand Boyband dan Girlgrup di Bulan September

• Inilah Boyband Paling Populer Bulan September 2018, BTS Puncaki Rating 4 Bulan Berturut-turut!

Pada Oktober 2018 lalu, Baz Luhrmann memberi selamat kepada BTS atas konser mereka di Citi Field dan menjadi sampul TIME Magazine. Pada saat itu, ia menyinggung tentang rencana pertemuan mereka di Seoul, Korea Selatan.

Melalui akun instagramnya, Luhrmann memuji penampilan BTS di City Field. Congrats @BTS_twt on the @TIME cover. You guys put on a killer show at @CitiField in New York last week. Looking forward to our catch up in Seoul later this year...

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sutradara Kawakan Hollywood Isyaratkan Kerja Sama dengan Boyband BTS.