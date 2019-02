Bangunan Perumahan Astry Mulia Residence Berkualitas Tapi Harga Terjangkau

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Bangunan Astry Mulia Residence yang PT Bangun Indoperkasa Jaya memiliki beberapa lokasi perumahan, yakni Sikumana, Maulafa dan Fatukoa. Rumah yang dibangun juga bermacam-macam tipe mulai dari 36 hingga tipe 85.

Direktur Utama PT Bangun Indoperkasa Jaya, Tony yang diwawancarai Jumat (15/2/2019) menyebutkan, kelebihan dari Astry Mulia Residence adalah rumah berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau.

"Ibu-ibu paling suka cari rumah yang terjangkau tapi berkualitas. Nah perumahan ini ada pada kami. Kami menjamin bahwa rumah kami adalah rumah yang berkualitas," ujarnya.

Perumahan Astry Mulia Residence yang dibangun di Kota Kupang (TONY untuk POS-KUPANG.COM)

Pihak pengembang sangat menjamin kualitas bangunan karena itu mereka berani memberikan garansi untuk bangunan selama enam bulan untuk semua tipe rumah. Tipe rumah yang dibangun mulai dari tipe 36 dengan luas lahan antara 90-120 meter persegi.

Untuk tipe 50 dengan luas lahan mulai dari 100-120 meter persegi sedangkan untuk tipe 75 dengan luas lahan 150 meter persegi. Harga perumahan tergantung dari luas rumah dan luas lahan.

Perumahan Astry Mulia Residence yang dibangun di Kota Kupang (TONY untuk POS-KUPANG.COM)

Pembangunan rumah di Sikumana sebanyak 38 unit saat ini sudah hampir selesai dan rumah ini sudah ada pembeli yang menyetorkan DP semuanya sehingga harga rumah di Sikumana ini menggunakan harga rumah tahun lalu yakni untuk tipe 36 dengan harga Rp 150 juta-Rp 170 juta, tipe 50 dengan harga Rp 240 juta hingga Rp 260 juta dan tipe 70 dengan harga Rp 310 juta.

"Tetapi untuk rumah di Fatukoa harganya mengalami kenaikan Rp 10 juta per unit. Jadi tipe 36 dengan harga minimal Rp 160 juta per unit, tipe 50 dengan harga minimal Rp 250 juta per unit," ungkap Tony

Rumah Astry Mulia Residence di Kota Kupang (TONY untuk POS-KUPANG.COM)

Jumlah unit rumah di Fatukoa lebih banyak dari Sikumana yakni 90 unit. Di lokasi perumahan yang berada di jalur 40 ini, akan ada fasilitas umum seperti taman bermain, ruko dan fasilitas lainnya.

"Lokasi perumahan ini memiliki view yang sangat indah, langsung ke arah laut. Inilah kelebihan dari Astry Mulia Residence di Fatukoa. Kami juga berada di jalur yang termasuk jalan negara yakni Jalur 40," ungkapnya.

Lokasi perumahan yang ketiga berada di Oebufu namanya Astry Mulia Residence Maulafa, belakang GOR Oepoi. "Lokasi ini berada di jantung Kota Kupang, mau ke Transmart, Kantor Gubernur jarak tempuh hanya tiga menit saja," ungkapnya.

Astri Mulia Residence Maulafa hanya memiliki dua tipe rumah yakni tipe 60/105-130 meter persegi yang dijual dengan harga mulai dari Rp 525 juta dan tipe 85/130 meter persegi dengan harga Rp 630 juta. Tipe 85 ini adalah rumah dua lantai yang memiliki empat kamar tidur.

"Kelebihan dari Astry Mulia Residence Maulafa adalah one gate system atau satu pintu masuk," katanya.

Menurutnya, spesifikasi rumah tipe 60 yakni memiliki dinding setinggi enam meter, carport bisa untuk dua unit mobil, pagar keliling, lantai full granito 60 x 60, kloset duduk dengan tabung, listrik 2200 watt.

Air dari sumur bor sehingga 24 jam, jalan di dalam lingkungan yakni aspal lapen.

Untuk memiliki rumah ini, perusahaan bekerja sama dengan empat bank yakni Bank NTT, Bank Artha Graha, BNI dan Bank Mandiri.(*)