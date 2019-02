Mutasi di Pempov NTT, Viktor Bungtilu Bilang Pejabat yang Dilantik Tidak Dukung Victory Joss

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - "Saya lihat bapak ibu yang dilantik ini tidak pilih Victory-Joss sewaktu pilkada lalu. Secara jujur saya dan pak Josef hadir di sini, kami tidak sesang menyusun untuk melantik yang dukung, tetapi kita ingin desain baru agar percepatan pembangunan lebih baik lagi,"

Hal ini disampaikan Gubernur NTT , Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberi sambutan pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat tinggi lingkup Pemprov NTT di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Jumat (15/2/2019).

Menurut Viktor, dirinya dan Wagub Josef Nae Soi tudak sedang menyusun dan melantik orang-orang yang mendukung Victory Joss sewaktu pilgub 2018 lalu.

" Kita ingin desain baru agar percepatan pembangunan lebih baik. Kita juga buat desain yang baik agar petumbuhan ekonomi sosial akan bisa berjalan luar biasa," kata Viktor.

Dia menjelaskan, pejabat yang dimutasi itu tentu memiliki tantangan baru. Tanggung jawab berat,mimpi besar ada di garis komando bapak dan ibu yang dilantik sehingga bisa membawa NTT ke arah sejahtera.

"Jangan berpikir agama ,atau suku sehingga jangan mutasi ini kita kaitkan dengan agama atau identitas tertentu. Saya tidak urisan dengan itu. Pemikiran itu harus dihilangkan dari NTT,karena saya tidak meluhat dan menempatkan orang sesuai agama," katanya.

Dikatakan, mutasi itu merupakan hal biasa, katena itu dirinya memberi apresiasi kepada para pejabat yang secara baik telah melewati tahapan penilaian sehingga menduduki jabatan yang dilantik.

"Ini tanggungjawab besar, karena itu setelah dilantik harus sudah mulai dengan langkah -langkah kongret. Saya harapkan kinerja dan bukan cara berpikir liner pada aturan yang berlaku saja tapi harus berpikir out of the box," katanya.

Dia mengatakan, tidak mungkin Provinsi NTT dengan banyak keterbatasan bisa maju hanya dengan pendekatan biasa. Tetapi perlu ada pemikiran tenaga dan disiplin yang tinggi.