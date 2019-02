Jadwal Lengkap Bola Voli Putaran Kedua Final Four Proliga 2019 di Malang 15-17 Februari Ini

POS-KUPANG.COM | MALANG - Final four Proliga 2019 putaran kedua akan kembali digelar di Malang pada 15-17 Februari 2019 di GOR Ken Arok.

Tim bola voli putra, Jakarta BNI 46 datang ke Malang dengan status sebagai pemuncak klasemen final four dengan koleksi tiga kemenangan dari tiga laga putaran pertama di Kediri dan mendapat delapan poin.

Palembang Bank Sumsel Babel dan Surabaya Bhayangkara Samator berturut-tuut di posisi kedua dan ketiga, sedangkan Jakarta Pertamina Energi gagal mengemas satu kemenangan pun.

Pada bagian putri, Jakarta Pertamina Energi sementara berada di puncak dengan membukukan sembilan poin, diikuti Jakarta PGN Popsivo Polwan dengan torehan lima angka.

Empat tim putra dan empat tim putri akan kembali bersaing untuk merebut dua tiket babak final yang dijadwalkan di GOR Among Rogo, Yogyakarta, 23-24 Februari mendatang.

Berikut jadwal lengkap putaran kedua final four Proliga 2019:

Jumat (15/2/2019)

09.00 WIB (putra) Jakarta BNI 46 vs Surabaya Bhayangkara Samator

15.00 WIB (putra) Jakarta Pertamina Energi vs Palembang Bank SumselBabel

17.00 WIB (putri) Jakarta PGN Popsivo Polwan vs Bandung Bank bjb Pakuan

Sabtu (16/2/2019)

12.00 WIB (putra) Jakarta BNI 46 vs Palembang Bank SumselBabel

14.00 WIB (putri) Jakarta Pertamina Energi Jakarta vs Bandung Bank bjb Pakuan

16.00 WIB (putra) Jakarta Pertamina Energi Jakarta vs Surabaya Bhayangkara Samator

18.00 WIB (putri) Jakarta PGN Popsivo Polwan vs Jakarta BNI 46

Minggu (17/2/2019)

12.00 WIB (putra) Surabaya Bhayangkara Samator vs Palembang Bank SumselBabel

14.00 WIB (putra) Jakarta Pertamina Energi Jakarta vs Jakarta BNI 46

16.00 WIB (putri) Jakarta PGN Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Energi

18.00 WIB (putri) Jakarta BNI 46 vs Bandung Bank bjb Pakuan