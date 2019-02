Fakta Terbaru Prostitusi Online di Kupang NTT, Tawarkan Gadis Lulusan SMA Hingga Aksi Saling Lapor.

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Fakta Terbaru Prostitusi Online di Kupang NTT, Tawarkan Gadis Lulusan SMA Hingga Aksi Saling Lapor

Beredar 19 foto-foto perempuan asal Kupang NTT di akun medsos YA, mereka disebut sebagai pelakor.

Sebuah akun Facebook, Yoh*** At****, mengunggah sekitar 19 foto perempuan di Grup Facebook dengan follower terbanyak di Kota Kupang.

• Prostitusi Online Kupang, Akun Instagram Ini Tawarkan Cewek Lulusan SMA 500 Rb, Harga Pas

• Tudingan Pelakor dan Prostitusi Online Kupang, Polda NTT Akui Terima Laporan Pencemaran Nama Baik

• Namanya Disebut Terlibat Prostitusi Online di Kota Kupang, AM Lapor Akun YA ke Polisi

Salah satu nama yang disebut sebagai 'pelakor' adalah AM.

Nama AM muncul usai akun Yoh*** At**** menyebut AM terlibat dalam jaringan prostitusi online.

Tidak terima namanya dicatut, AM pun melaporkan akun Yoh*** At**** ke pihak kepolisian.

Dilansir dari akun instagramnya, AM terlihat menulis klarifikasi dan tidak terima namanya disebut di akun Yoh*** At****.

"Syalom, selamat pagi, Berkenaan dgn berita/postingan hoax dari salah satu akun fake. Saya dan keluarga sudah melaporkan/menyerahkan ke pihak yang Berwajib, dalam hal ini kepolisian untuk diselediki dan diproses secara hukum.

Karena postingan tersebut tidak benar & sudah mencemarkan nama baik saya, Untuk itu, dimohon kita lebih pintar dalam mencerna berita/postingan dan kita lebih bijak dalam berkomentar.