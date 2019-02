Teenager: Ini Tips dan Kata Mutiara Bagi Jomblo Yang Merayakan Valentine Day

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eflin Rote

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hari Kasih Sayang kamu di rumah aja? Tenang, kalian bisa ngelakuin hal-hal positif, kok.

Nih penulis kasih ide biar Hari Kasih Sayang atau Valentine Day kalian tetap berkualitas.

1. Berkumpul bersama keluarga

• Waspada, Fintech Ilegal dari Cina, Rusia dan Korea Selatan Operasi di Indonesia

2. Baca buku/novel terbaru

3. Nonton film/drama Korea

• Drumband SMAN 4 Kupang Meriahkan Pelantikan Bupati

4. Quality time sama sahabat kamu

• Kamu Perlu Tahu Ini Cara Pendaftaran di Politeknik Negeri

5. Pergi ke tempat olahraga, zumba atau gym

• Teenager: Cie, Yang Pas Hari Valentine Diajak Muter-Muter Sama Kipas Angin, Jomblo Ya

Kata Mutiara :

"Let me tell you, you're everything you are, losing my words I dont know where to start". (Snakehips -Dont Leave)