Survei: 5 Selebriti Pria Top Ini Menjadi Sasaran Hadiah Cokelat Kaum Wanita pada Hari Valentine

POS-KUPANG.COM - Perusahaan pendidikan matematika, Sevenedu, telah melakukan survei terhadap 10.670 orang dari 21 Januari hingga 11 Februari di mana mereka ingin memberikan cokelat kepada bintang mereka pada Hari Valentine.

Di Korea Selatan, wanita memberikan cokelat kepada pria di Hari Valentine dan pria memberikan permen kepada wanita di "White Day",14 Maret.

5. Jung Hae In (102 suara, 1%)

Aktor Jung Hae In baru-baru ini memenangkan hati noona (istilah Korea yang digunakan oleh pria untuk wanita yang lebih tua) di seluruh dunia melalui drama 2018 Something in the Rain dan sepertinya banyak orang masih tergila-gila cinta padanya.

4. Park Bo Gum (166 suara, 1,6%)

Tidak mengherankan bahwa "pacar bangsa" Park Bo Gum berhasil masuk dalam daftar. Park Bo Gum baru-baru ini memamerkan visualnya yang keluar dari dunia ini pada drama terbarunya Encounter bersama lawan mainnya Song Hye Kyo dan membuktikan bahwa ia adalah bahan pacar yang sempurna.

3. Sungjae BTOB (582 suara, 5,5%)

Dengan pesona lelaki di sebelahnya, Sungjae BTOB tampaknya memenangkan hati para wanita yang telah memilihnya sebagai salah satu selebritas pria papan atas untuk diberikan cokelat pada Hari Valentine.

2. Jimin BTS (4.285 suara, 40.2%)

Jimin BTS telah mendapatkan perhatian netizen dari seluruh dunia, sering mengubah simpanan penggemar non-K-Pop dengan visualnya yang indah saja. Itu juga fakta yang diterima secara umum bahwa dia sarat dengan bakat!

1. Kang Daniel (5.484 suara, 51,4%)

Setelah dipilih melalui Produksi Mnet 101 Season 2, Kang Daniel memperoleh popularitas yang luar biasa saat ia bepromosi bersama Wanna One hingga 31 Desember tahun lalu.

Selain kesuksesan Wanna One, Kang Daniel juga melakukan berbagai promosi individual termasuk berbagai iklan.

Sejak Wanna One dibubarkan, ia saat ini sedang mempersiapkan album solonya di bawah LM Entertainment.