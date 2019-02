Rayakan Valentine, Hotel Neo El Tari Kupang Adakan Donor Darah

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Dalam rangka merayakan Valentine 2019, manajemen Hotel Neo El Tari Kupang mengadakan donor darah, Kamis (14/2/2019).

Kegiatan yang tersebut dilangsungkan di ruang Gaharu Hotel Neo El Tari Kupang Jln Piet A. Tallo Kota Kupang.

Tampak beberapa petugas dari Unit Transfusi Darah (UTD) PMI NTT sejak pukul 09.00 Wita mempersiapkan peralatan berupa peralatan medis, obat-obatan dan kantong darah untuk melayani para pendonor.

Tak berselang lama, sejumlah pendonor terus berdatangan ke ruangan. Dalam ruangan juga telah disiapkan empat kursi khusus bagi pendonor.

Para pendonor yang hadir bukan saja para pegawai hotel tersebut akan tetapi dari masyarakat umum dan para undangan.

General Manager Manager Hotel Neo El Tari Kupang Syamsudin Hasan kepada POS-KUPANG.COM beberapa waktu yang lalu mengatakan, donor darah ini merupakan kegiatan dalam rangka menyambut Valentine.

Konsep ini lahir dari manajemen hotel yang melihat bahwa wujud kasih sayang tidak sebatas pada hubungan person atau individu akan tetapi wujud kasih sayang sejatinya adalah peduli dan membantu sesama.

"Kami secara rutin setiap tahunnya mengadakan kegiatan donor dari terlebih untuk hari valentine kami mengadakan donor darah untuk orang-orang yang membutuhkan darah," kata Syamsudin.

Kegiatan yang bertema "Give Your Life to Your Love" ini menargetkan lebih dari 50 kantong darah.

Darah yang terkumpul, ujar Syamsudin, diharapkan membantu UTD PMI NTT sebagai stok darah bagi masyarakat dan membantu sesama yang membutuhkannya.

"Harapannya setiap orang saling peduli. Dengan darah yang disumbangkan dapat bermanfaat. Setetes darah yang diberikan akan memberikan kehidupan bagi orang lain dan di hari Valentine setetes darah berguna bagi sesama," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)