Intip Imutnya 8 Idol Kpop dengan Rambut Berwarna Merah Muda alias Pink, Makin Fresh

POS-KUPANG.COM - Penampilan bagi seorang idol kpop adalah salah satu hal yang harus dijaga.

Penampilan idol kpop di hadapan para fans berpengaruh terhadap popularitas mereka.

Untuk itu, menjaga penampilan adalah salah satu hal mutlak yang dilakukan para idol kpop.

Nah, beberapa idol kpop ternyata pernah melakukan modifikasi style termasuk rambut mereka.

Dilansir dari Koreaboo, terhitung ada 8 idol kpop yang pernah mencoba warna rambut merah muda alias pink!

Siapa saja mereka? Berikut ini adalah 8 idol kpop yang terlihat 'sempurna' dengan rambut merah muda atau pink mereka! Cek this out!

1. Jimin BTS

Jimin BTS

Beberapa waktu lalu, saat BTS mengikuti kegiatan "You Never Walk Alone" tahun lalu, Jimin BTS terlihat memamerkan rambut pinknya.

Fans terutama ARMY sangat menyukai rambut Jimin ini dan tentu saja mereka masih menunggu Jimin melakukannya lagi!