Ini Pendapat ASITA NTT Tentang Penutupan Pulau Komodo

KUPANG, PK - DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTT mendukung rencana pemerintah utnuk penutupan pulau Komodo pada tahun 2020 mendatng.

"Tentunya kita dukung saja kalau itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat maupun Provinsi NTT," kata Ketua DPD ASITA NTT, Abed Frans pada Senin (11/2/2019).

Dia mengatakan, tidak perlu ribut dengan rencana ini karena sudah menjadi keputusan pemerintah.

"Ya kita dukung saja. Karena toh masih ada pulau yang lain seperti Pulau Rinca yang masih bisa dikunjungi wisatawan," katanya.

Lagipula, tambah Abed, rencana penutupan pulau Komodo itu hanya bersifat sementara dan dengan alasan untuk kepentingan ekosistem komodo itu sendiri, bahwa penutupan sementara itu juga untuk peningkatan pelayanan ke depan.

"Saya yakin wisatawan akan memahami alasan yang disampaikan demi ekosistem komodo itu sendiri. Dan kami harapkan setelah itu ada juga peningkatan fasilitas yang ada di Pulau Komodo itu sendiri," ujarnya

Dia mengungkapkan, fasilitas yang diharapkan misalnya peningkatan sarana medik yang memadai, sarana perlengkapan pemadam kebakaran, treking zone dan rest area yang nyaman

Abed mengatakan, wisawatan akan lebih penasaran lagi jika dibuka lagi setelah penutupan sementara.

"Wisatawan akan penasarana, seperti apa pulau Komodo setelah itu. Dan ini bagus untuk pariwisata NTT," ujarnya. (*)