Kenalkan Pacar Baru, Mike Lewis Bahagia Dapat Restu dari Tamara Bleszynki



POS-KUPANG.COM- Potret akur tergambar dari mantan pasangan suami isteri Mike Lewis dan Tamara Bleszynki. Apalagi Tamara juga memberi restu ketika Mike Lewis memperkenalkan pacar barunya.

Melalui unggahan dalam akun instagram pribadinya Mike tampak membagikan beberapa momem kebahagiannya bersama sang kekasih dan sang buah hati, Kenzou Lion Bleszynski Lewis, putra semata wayangnya hasil pernikahannya dengan Tamara.

Dalam beberapa potret yang dibagikan tampak Janisaa Pradja sang kekasih berada satu frame dengan Tamara Bleszynki.

Tak hanya itu Kenzou Lion Bleszynski Lewis, putra semata wayangnya dengan Tamara juga tampak hadir dalam potret tersebut.

Senyum bahagia pun ditampilkan ketiganya. Dalam kolom captionnya Mike lantas menerangkan rasa bahagianya.

Pasalnya Tamara, sebagai mantan istri yang ia hormati pun menyetujui hubungan Mike dengan sang kekasih.

Bahkan Janisaa pun juga mengucapkan rasa bangganya bisa berkenalan dengan Tamara.

Menurutnya, Tamara adalah sosok wanita yang sangat baik.

Mike juga mengucapkan terimakasihnya kepada Kenzou tyang telah menerima Janisaa.

"Terharu dapat persetujuan dari mantan istri yang masih sangat aku hormati.

@janisaas said it best, “she truly is a great woman” that Tamara B is.

I am lucky to have such an understanding family from both sides — thank you both. And thank you Kenzou. It’s not easy but we somehow make it work.. and most importantly, we make each other smile along the way.

Thank you so much for welcoming (what I hope to be) a new addition to the family. ????????. Aku sangat berterima kasih buat post ini Tamz. Thank you so much for your doa," tulis @mike_lewis seperti Grid.ID kutip pada Selasa (12/2/2019).

Doa manis pun juga dituangkan Tamara dalam unggahan akun instagram pribadinya.

Ia berharap Mike dan sang kekasih dapat selalu bahagia.

"Senang bisa liat kalian happy @mike_lewis @janisaas & Kenzou. Doaku yg terbaik utk kalian," tulis @tamarableszynskiofficial. (*)