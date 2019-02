6 Kebiasaan Di Pagi Hari Ini Bikin Penampilan Kamu Lebih Tua 10 Tahun

6 Kebiasaan Dipagi Hari Bikin Penampilan Lebih Tua 10 Tahun



POS-KUPANG.COM- Ada enam kebiasaan ketika bangun pagi yang secara tidak sada akan membuat kita lebih tua 10 tahun. Kebiasaan itu akan memunculkan garis-garis halus, keriput, pori-pori dan bercak di wajah.

Enam kebiasaan itu yakni; pertama, terlalu heboh membersihkan wajah

Setelah tidur malam, kulit memang perlu disegarkan. Namun tidak lantas menggunakan pembersih, apalagi ditambah dengan mencuci muka dengan sabun.

"Ini hal nomor satu yang membuat wajah terlihat lebih tua terlalu kering," kata Julius Few, MD, Direktur Klinik Kulit di The Few Institute for Aesthetic Plastic Surgery.

Apalagi bila semalaman tidur di kamar yang ber-AC, ini tambah membuat kulit menjadi kering.

Perlu diingat bahwa produksi minyak di kulit menurun seiring bertambahnya usia, maka jangan memperburuk keadaan.

Few merekomendasikan mencuci muka di malam hari untuk membersihkan kulit (boleh pakai obat/sabun pembersih), tapi keesokan paginya, bersihkan muka cukup dengan menggunakan air hangat saja.

kedua, lupa mengoleskan serum wajah

Kita sadar bahaya matahari di luar sana, maka kita tak pernah lupa mengoleskan sun cream untuk wajah.

Tapi kita mungkin lupa, di luar sana ada "musuh" yang lain, yaitu polutan, seperti asap dan debu yang perlu diperhatikan.