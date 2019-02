Sedih, Yeslin Wang Menahan Tangis Kenang Masa Lalu Usai Resmi Cerai dari Delon

POS KUPANG.COM -- Jelang tiga minggu resmi cerai dari Delon Thamrin, Yeslin Wang nampak masih belum bisa lepas dari kenangan masa lalunya bersama sang mantan suami.

Delon Thamrin dan Yeslin Wang resmi bercerai berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2019).

Delon Thamrin dan Yeslin Wang resmi cerai setelah mengarungi lika-liku kehidupan rumah tangga selama 8 tahun.

Selama proses perceraian, Delon pun nampak tidak pernah menghadiri persidangan sehingga majelis hakim memutuskan perceraian penyanyi jebolan Indonesian Idol dengan Yeslin Wang secara verstek.

Meski telah resmi bercerai, nampaknya tak ada perubahan yang mencolok pada kehidupan Yeslin dan Delon.

Diakui Yeslin, hubungannya dengan sang mantan suami justru lebih baik setelah keduanya bercerai.

Namun demikian, raut kesedihan pun tak dapat delakkan Yeslin.

Saat menjadi bintang tamu dalam acara The OK Show yang dipublikasikan melalui YouTube, Jumat (8/2/2019), Yeslin terlihat hampir meneteskan air mata saat dirinya menyampaikan harapannya untuk Delon.

"Aku berharap ke depannya Delon semakin sukses lagi, bisa menemukan kebahagiaan yang baru nantinya, pokoknya all the best for him because he is a good man sebenernya," tutur Yeslin seperti dikutip Grid.ID.

"Kenapa kamu mau nangis?," tanya sang presenter, Oki Lukman.