Paris Saint-Germain Tak Takut Hadapi Manchester United, Begini Keyakinan Kylian Mbappe t

POS KUPANG.COM -Kekalahan dari Olympique Lyonnais tidak menurunkan kepercayaan diri para pemain ( PSG) menjelang laga babak 16 besar Liga Champions.

PSG menelan kekalahan pertama di Liga Perancis musim ini saat ditekuk Lyon dengan skor 1-2, Minggu (3/2/2019) atau Senin dini hari WIB.

Meski demikian, bintang PSG, Kylian Mbappe, yakin timnya dapat segera bangkit untuk menghadapi laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester United.

"Kami tidak mewujudkan banyak peluang kami. Saya tidak khawatir tentang pertandingan Liga Champions. Kami harus menghadapi laga per laga dan menunggu untuk Liga Champions," kata Mbappe, seperti dilansir Four Four Two.

"Menyenangkan bermain di laga seperti ini. Menghadapi tim yang bermain dengan cara terbaik untuk menyiapkan laga selanjutnya. Terserah kami untuk menang," ujar pemain 20 tahun ini menambahkan.

PSG akan melawat ke markas Manchester United, Stadion Old Trafford, untuk melakoni laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu (13/2/2019).

Sayangnya, PSG harus bertanding tanpa striker bintangnya, Neymar, yang masih dirundung cedera.

"Tujuan kami adalah untuk tetap tak terkalahkan dan kami akan berusaha untuk tidak kalah lagi hingga akhir musim ini. Ini rumit, iya, untuk bermain tanpa Neymar. Anda harus menerima ini," tutur Mbappe. (*)