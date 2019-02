APK para Caleg di Kabupaten Ende Masih Digantung di Pohon

POS-KUPANG.COM|ENDE---Meskipun sudah ada himbauan dan juga penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Bawaslu Kabupaten Ende namun demikian masih saja ditemukan ada APK yang dipasang tidak pada tempat yang semestinya seperti di pohon ataupun area yang dilarang oleh KPU.

Hal ini seperti yang terlihat di Jalan Kokos Raya, Perumnas, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, masih ditemukan ada APK para caleg yang digantung ataupun dipaku di pohon.

Ketua Bawaslu Kabupaten Ende, Natsir Koten yang dikonfirmasi Pos Kupang.Com,Minggu (10/2/2019) di Ende mengatakan kalau ada APK yang dipasang ataupun digantung di pohon mungkin adalah APK yang baru dipasang oleh Caleg karena sebelumnya semua APK yang digantung di pohon telah ditertibkan.

Terhadap APK yang baru dipasang, Natsir berjanji untuk kembali melakukan penertiban sehingga dengan demikian tidak ada lagi APK yang dipasang di pohon.

“Sepertinya mereka baru pasang setelah ditertibkan. Besok lusa kami akan tertibkan lagi,” kata Natsir.

Natsir mengatakan bahwa sesuai UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No 28 Tahun 2018 dan PERBAWASLU No. 28 Tahun 2018, Peserta Pemilu dilarang memasang alat peraga kampanye di rumah ibadah termasuk halaman, dan rumah sakit dan atau tempat pelayanan kesehatan, juga gedung dan atau fasilitas pemerintah, serta lembaga pendidikan dan sarana dan prasarana publik dan serta atau taman dan pepohonan.

“Apabila masih ditemukan adanya pelanggaran maka ditindaklanjuti sesuai atran yang berlaku,” kata Natsir.

Natsir meminta perhatian dan kerjasama yang baik demi mewujudkan Pemilihan Umum DPR, DPD danDPRD serta Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang berkualiatas dan berintegritas.

“Demi Pemilu yang berkualiatas dan berintegritas maka diharapkan kepada semua caleg untuk mematuhi aturan yang berlaku termasuk diantaranya tidak memasang APK di batang pohon,” kata Natsir.

Pantuan Pos Kupang.Com,selain di Jalan Kokos Raya, ada APK para caleg yang dipasang di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah.

Sebelumnya pada pekan lalu, Bawaslu Kabupaten Ende bersama Sat Pol PP Setda Ende serta kepolisan melakukan penertiban atas berbagai APK para caleg yang dipasang tidak pada tempatnya baik di depan rumah warga juga tempat ibadah maupun pohon.

APK yang ditertibkan tersebut dibawa ke Sektariat Bawaslu Kabupaten Ende yang beralamat di Jalan Kelimutu, Kota Ende. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Romoaldus Pius)