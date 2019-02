Siaran Langsung Liga Inggris Liverpool vs Bournemouth Malam Ini, Live di BeinSports

Link Siaran Langsung Liga Inggris Liverpool vs Bournemouth, Live BeinSports 1 Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Saksikan siaran langsung dan live streaming Liverpool vs Bournemouth di Liga Inggris pekan 26 malam ini, Sabtu (9/2/2019).

Laga Liverpool vs Bournemouth disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Liverpool vs Bournemouth juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Liverpool vs Bournemouth juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Liverpool vs Bournemouth live Bein Sports 1 digelar di Stadion Anfield pukul 22.00 WIB.

Liverpool akan kembali berjuang keras untuk merebut puncak klasemen dengan menjamu Bournemouth.

Saat ini, Manchester City memimpin klasemen Liga Inggris dengan nilai 62.

Liverpool juga memiliki nilai 62, tetapi kalah selisih gol dari Manchester City.

Manchester City memiliki selisih gol +48, Liverpool +41.

Manchester City baru akan tampil sehari kemudian menjamu Chelsea.