Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid Malam Ini, Begini Cara Akses Nonton Lewat Ponsel

Saksikan siaran langsung dan live streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di La Liga Spanyol pekan 23 malam ini, Sabtu (9/2/2019).

POS-KUPANG.COM - Saksikan siaran langsung dan live streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di La Liga Spanyol pekan 23 malam ini, Sabtu (9/2/2019).

Laga Atletico Madrid vs Real Madrid disiarkan langsung (live) beIN Sport 2. Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Atletico Madrid vs Real Madrid juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Atletico Madrid vs Real Madrid live Bein Sports 2 digelar di Stadion Wanda Metropolitano.

Pertandingan Atletico Madrid vs Real Madrid dijadwalkan berlangsung mulai pukul 22.10 WIB

Kedua tim akan memperebutkan peringkat 2 klasemen Liga Spanyol.

• Jelang Ahok Nikah dengan Puput, Harry adik Bungsu Ahok Ungkap Kekhawatirannya, Sebuah Cerita Sinetro

• Pulau Komodo Akan Ditutup Sementara Selama Satu Tahun, Dimulai Tahun 2020 Mendatang

• Siaran Langsung Liga Inggris Liverpool vs Bournemouth Malam Ini, Live di BeinSports

Kedua tim cuma berselisih 2 poin.

Atletico mampu catatkan 42 poin dari 22 laga yang sudah dilakoni.

Dari 22 total pertandingan tersebut Atletico mampu meraih 12 kali kemenangan, 8 Kali hasil seri.

Real Madrid baru saja menahan imbang Barcelona di Copa Del Rey.

Hasil imbang 1-1 di El Clasico itu jelas menjadi modal bagus saat dijamu ATM di Wanda Metropolitano Stadium.

Sementara Atletico Madrid baru saja menelan kekalahan 0-1 saat dijamu Real Betis.