Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol Jam 22.15 WIB Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Siaran langsung dan live streaming Atletico Madrid vs Real Madrid di La Liga Spanyol pekan 23 bisa disaksikan malam ini, Sabtu (9/2/2019) jam 22.15.

Laga Atletico Madrid vs Real Madrid disiarkan langsung (live) beIN Sport 2. Live Streaming Atletico Madrid vs Real Madrid juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Atletico Madrid vs Real Madrid juga bisa diakses melalui tautan berikut:

Anda juga bisa menonton siaran langsung Atletico Madrid vs Real Madrid via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Kedua tim akan memperebutkan peringkat 2 klasemen Liga Spanyol.

Kedua tim cuma berselisih 2 poin.

Atletico mampu catatkan 42 poin dari 22 laga yang sudah dilakoni.

Dari 22 total pertandingan tersebut Atletico mampu meraih 12 kali kemenangan, 8 Kali hasil seri.

Real Madrid baru saja menahan imbang Barcelona di Copa Del Rey.