Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Manchester United vs Fulham, Liverpool vs Bournemouth

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Duel sesama tim besar akan tersaji pada pertandinga pekan ke-26 Premier League - kasta teratas Liga Inggris, akhir pekan ini.

Pertandingan Manchester City vs Chelsea akan menjadi sorotan utama.

Man City vs Chelsea menjadi big match pada pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini.

Kedua tim dalam kepercayaan diri tinggi menghadapi laga yang akan dilangsungkan di Stadion Etihad, Minggu (10/2/2019) malam WIB.

The Citizens, julukan Man City, tengah dalam sikap positif tinggi seusai berhasil merebut posisi puncak klasemen dari Liverpool. Hal itu tak lepas dari kemenangan atas Everton pada laga tengah pekan.

Chelsea pun demikian.

Klub berjulukan The Blues itu akhirnya bisa mengakhiri rentetan hasil minor seusai menang atas Huddersfield Town pada pekan lalu plus Gonzalo Higuain mencetak gol debut.

Kemenangan akan menjadi target utama kedua tim.

The Citizens butuh kemenangan untuk menjaga kelanggengan di puncak klasemen plus membalas kekalahan pada pertemuan pertama di kandang The Blues.