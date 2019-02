Jadwal Live Streaming Liga Italia, Pertandingan Big Matc Sasuolo vs Juventus di Bein Sports

Jadwal live streaming sepak bola malam ini Liga Italia, Pertandingan Big Matc Sasuolo vs Juventus di Bein Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italiapekan 23 di Bein Sports akan tersaji. Pekan ini sejumlah pertandingan big match seperti Sasuolo vs Juventus dan Parma vs Inter Milan.

Seluruh laga siaran langsung Liga Italia akan disiarkan langsung di Bein Sports dan bisa disaksikan lewat live streaming via beinsports.com (berbayar).

Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 23 akan dimulai Kamis (8/2/2019) dinihari dengan laga Lazio vs Empoli dimana Tim Biru Langit menang tipis 1-0.

Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Tribun Solo, selanjutkan laga kedua yakni ketika Chievo berhadapan dengan Roma.

Laga Chievo vs Roma akan berlangsung pada Sabtu (9/2/2019) pukul 02.30 WIB.

Dilanjutkan pada hari berikutnya yakni sebanyak 6 pertandinga akan tersaji di hari Minggu (10/2/2019).

ke-6 pertandingan tersebut ada yang waktunya di gelar secara bersamaan.

Ke-6 pertandingan tersebut yakni ada Fiorentina vs Napoli.

Setelah laga tersebut berakhir akan ada Parma vs Inter Milan.

Berlanjut laga Bologna vs Genoa di hari yang sama.

Setelah itu laga Sampdoria vs Frosinone, Atalanta vs SPAL serta Torino vs Unidenese akan di gelar secara bebarengan.

Pertandingan tersebut akan di helat pada Minggu (10/2/2019) pukul 21.00 WIB