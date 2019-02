Ini Keyakinan Bernardo Silva, Manchester City Raih Juara Liga Inggris Musim Ini

POS KUPANG.COM - - Gelandang Manchester City, Bernardo Silva, yakin bahwa timnya bisa meraih gelar juara Liga Inggris musim ini walaupun saat ini masih berada di peringkat kedua klasemen sementara.

Bernardo Silva beranggapan bahwa hal tersebut bisa diraih asalkan Manchester City menunjukkan kelayakan untuk gelar juara.

"Kami tahu di Liga Premier apapun mungkin, masih banyak laga yang tersisa dan segalanya bisa terjadi," kata Bernardo Silva dilansir dari Four Four Two.

"Kami cukup melakukan pekerjaan kami dengan baik, saya yakin kami bisa menjadi juara," ujarnya.

Lebih lanjut, Silva menjelaskan bahwa Manchester City sedang fokus menghadapi Everton agar bisa meraih poin penuh dan menggeser Liverpooldari puncak klasemen.

"Ini tidak akan mudah karena kami tidak hanya memiliki laga berat, lawan kami pun sama. Kami harus melakukannya dengan lebih baik, memenangi persaingan dan kami menang, diawali saat melawan Everton," ucapnya menjelaskan.

Saat ini, Manchester City sudah mengoleksi 59 poin, hanya terpaut tiga poin dengan pemuncak klasemen sementara Liga Inggris saat ini, Liverpool. (*)