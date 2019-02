FAO Bagi Pengalaman Pembelajaran Pertanian Konservasi

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) memfasilitasi temu lapang berbagi pengalaman dan pembelajaran Pertanian Konservasi, Rabu (5/2/2019) di Kelompok Tani Tunas Muda, Desa Camplong II Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Temu lapang ini untuk peserta dari berbagai lintas Kementerian dan peserta dari 5 provinsi yakni, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

Dalam Rilis Humas Setda Kabupaten Kupang yang dikirim ke POS-KUPANG.COM, Kamis (7/2/2019) disebutkan, Stephen Rudgard dari FAO, Indonesia dalam sambutannya mengatakan, tujuan FAO adalah mencoba membawa perubahan yang lebih baik bagi berbagai daerah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diakui Stephen, kedatangannya saat ini begitu membanggakan karena buah kerja keras dari para kelompok tani, lahan-lahan kering dipenuhi dengan tanaman pangan seperti jagung.

Hasil kreativitas, inovasi, kerja keras dr semua pihak mulai dari Kementerian hingga Kabupaten telah menunjukan hasil nyata.

Ke depan Stephen berharap apa yg dikerjakan, disebarluaskan agar bisa diadopsi setiap orang sehingga ada kemauan untuk kerja demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sementara itu Plt. Bupati Kupang, Korinus Masneno menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta lokakarya pertanian konservasi utk peningkatan produksi, produktivitas dan ketahanan terhadap perubahan iklim di Indonesia.

Kepercayaan yang diberikan dengan menunjuk lokasi lahan Kelompok Tani Tunas Muda,Desa Camplong II dijadikan sebagai lokasi kunjungan lapangan untuk dapat belajar bersama, bertukar informasi dan pengetahuan serta pengalaman berdasarkan potensi dan kondisi yang ada di daerah masing-masing tentu merupakan hal yang luar biasa. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Edi Hayong)