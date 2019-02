Yuk Bagi Momen Berkesanmu Bersama Gramedia, Dapatkan Hadiah Menariknya

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Gramedia berulang tahun pada 2 Februari 2019. Oleh karena itu berbagai program telah disiapkan dalam rangkaian ulang tahun, dari hari ulang tahun hingga 28 Februari 2019 di seluruh outlet Gramedia.

Hal ini merupakan wujud terima kasih dan komitmen Gramedia untuk memberikan pelayanan terbaik dan menyediakan berbagai kebutuhan pelanggan.

Selain itu sebagai komitmen untuk terus berinovasi, Gramedia kini telah hadir untuk memberikan pelayanan lebih kepada para member Gramedia melalui aplikasi My Value. Pelanggan dapat dengan mudah mengumpulkan dan menukarkan poin setiap berbelanja hanya dengan mendaftarkan diri di My Value.

"Tidak hanya itu, selama Februari pelanggan dapat mengikuti permainan seru #BersamaGramedia yang dapat diakses pada aplikasi My Value.

Setiap berbelanja minimum Rp. 490.000,-, akan mendapatkan kesempatan bermain untuk memenangkan voucher dan hadiah langsung yang dapat ditukarkan di Gramedia," kata Store Manager Toko Buku Gramedia Kupang, Emanuel Laras Husodo, ketika ditemui POS-KUPANG. COM, Rabu (6/2/2019).

Selain beragam promo menarik, Gramedia juga mengajak seluruh masyarakat untuk membagikan momen paling berkesan bersama Gramedia dengan mengunggah foto beserta tagar #BersamaGramedia melalui Instagram.

Hadiah menarik sudah disiapkan untuk pelanggan yang mengirimkan foto dan cerita paling menarik.

Info mengenai berbagai promo Gramedia dapat dilihat di media sosial Gramedia @gramediabooks, @gramediapromo, Youtube Gramedia, Twitter @gramedia, Line @gramedia dan Facebook Gramedia Store.

"Jadi, mari berbagi keceriaan dan inspirasi #BersamaGramedia," tuturnya. (*)