KPop - Hasil Hari Pertama “Kejuaraan Atletik Bintang Idola 2019 - Spesial Tahun Baru”

POS-KUPANG.COM - "Kejuaraan Atletik Bintang Idola 2019 - Spesial Tahun Baru" MBC telah dimulai!

Pada tanggal 5 Februari 2019, acara khusus tersebut menayangkan episode pertamanya, menampilkan banyak idola populer yang ambil bagian dalam acara termasuk trek dan lapangan, bowling, panahan, dan senam ritmik.

Seperti dilansir soompi.com, host utama tahun ini adalah Jun Hyun Moo, Leeteuk Super Junior, dan TWICE.

Idola yang berpartisipasi dalam acara ini termasuk EXO, DUA KALI, Super Junior, Beludru Merah, iKON, GFRIEND, SEVENTEEN, gugudan, MONSTA X, MOMOLAND, ASTRO, (G) I-DLE, NCT127, IZ * ONE, The Boyz, WJSN, Stray Kids, Celeb Five, Anak Emas, Weki Meki, SF9, LABOUM, UP10TION, APRIL, IMFACT, fromis_9, ONF, Cherry Bullet, Samuel, ELRIS, Hyeongseop X Euiwoong, DreamNote, IN2IT, Hash Tag, D-CRUNCH, ALAM, ATEEZ, Hey Girls, NOIR, LIPBUBBLE, TRCNG, ICIA, VOISPER, GWSN, BLACK6IX, Holics, 14U, SIS, Seven O'Clock, HUB, dan MONT.

Lihat hasilnya mulai hari pertama di bawah ini!

1. Lari Sprint 60 Meter Putri

Acara trek dan lapangan termasuk lari 60 meter untuk atlet pria dan wanita.

Medali emas dalam lari (sprint) 60 meter untuk atlet putri diraih oleh Holics 'Yeonjung dengan waktu 9,14 detik. fromis_9 Lee Na Gyung merebut perak dengan waktu 9,23 dan S.I.S Jihae merebut perunggu setelah selesai dalam 9,28 detik.