Kepala BPS NTT, Maritje Awali Jumpa Pers Dengan Bahasa Inggris

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT menggelar Jumpa Pers pertemuan rutin bulanan di Aupa Kantar Lantai II BPS NTT.

Berhubung Jumpa Pers BPS bulan ini digelar di hari Rabu. Maka BPS NTT'>Kepala BPS NTT, Ny Maritje Pattiwaellapia membuka Jumpa Pers dengan menggunakan Bahaaa Inggris. "Good afternoon, how are you today," tuturnya.

Karena mendengar sapaan yang berbeda kali ini, para peserta Jumpa Pers pun tersenyum dan membalas pertanyaan Ny Maritje juga menggunakan bahasa Inggris.

Kemudian ia melanjutkan masih menggunakan Bahasa Inggris mengantar penjelasannya mengenai Pertumbuhan Ekonomi NTT tahun 2018.

Menurut Ny Marittje, meskipun sedikit demi sedikit atau secara perlahan kita harus menggunakan Bahasa Inggris.

"Harus dimulai dari sekarang dan kita harus belajar. Karena hari Rabu sudah ditetapkan sebagai English Day oleh Gubernur NTT, Pak Victor," tuturnya.

Maka masyarakat NTT, dalam hal ini para ASN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT pun harus memulai berbicara menggunakan Bahasa Inggris. Meskipun penjelasannya mengenakan Bahasa Indonesia, tetapi Ny Marittje pun menutupnya dengan menggunakan Bahasa Inggris. (*)