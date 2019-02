Marcus Rashford - Baru Berusia 21 Tahun, Cowok Satu Ini Telah Berpenghasilan Rp 2,7 Miliar Per Minggu, Simak Aksinya!

Manchester United ingin mengamankan striker belia potensialnya, Marcus Rashford dengan menawarkan kontrak baru berisi angka gaji yang luar biasa.

Marcus Rashford terus berkembang menjadi penyerang yang menjanjikan dalam usia sekarang baru 21 tahun.

Di bawah pelatih interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, Marcus Rashford mencetak 6 gol dalam 10 pertandingan terakhir.

Demi mengamankannya dari incaran klub-klub top Eropa lainnya,Manchester United berniat memperpanjang kontraknya, yang akan habis pada akhir musim mendatang.

Seperti dikutip POS-KUPANG.COM dari Bolasport.com dan Telegraph, Rashford bisa mendapatkan kenaikan gaji dua kali lipat menjadi 150 ribu pound per minggu termasuk bonus atau 7,8 juta pound per tahun. Angka 150 ribu pound per minggu setara dengan Rp 2,7 miliar.

Dikutip POS-KUPANG.COM dari Wikipedia, Marcus Rashford adalah seorang pemain sepak bola profesional Inggris yang bermain sebagai striker untuk Manchester United.

Marcus Rashford masuk dalam tim senior untuk pertama kalinya pada 21 November saat menang 2-1 atas Watford di Liga Premier.

Marcus Rashford membuat debut tim pertama untuk Manchester United pada 25 Februari 2016 dalam kemenangan 5-1 melawan Midtjylland di leg kedua babak 32 besar Liga Europa UEFA.

Marcus Rashford adalah pemain tambahan yang datang di akhir setelah cederanya Anthony Martial dalam pemanasan, tetapi menjadi man of the match setelah menyumbang dua gol pada babak kedua.