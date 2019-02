Sang Ibunda Terharu Saksikan Penampilan Inggid Wakano di Live Duel Rising Star Indonesia

Sang Ibunda Terharu Saksikan Penampilan Inggid Wakano

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Penampilan Inggid Wakano, di babak duel, Rising Star RCTI Indonesia, Senin (4/2/2019) malam, membuat Jelly Wakano, Ibunda Inggid, terharu.

"Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, saya sangat terharu melihat penampilan anak saya Inggid," ungkap Jelly kepada POS-KUPANG.COM, Senin (4/2/2019) malam usai menyaksikan penampilan Inggid.

Jelly bersama keluarga dan tetangga malam itu menggelar nonton bareng Rising Star di kediamannya, Jl. HR. Koroh No. 145, Kelurahan Sikumana, Kota Kupang.

"Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung Inggid, dimana saja berada, sekali lagi dari hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih," ungkapnya.

Inggid sukses membawakan lagu 'How Do I Live Without You' dengan meraih dukungan 81% vote sekaligus berhasil lolos ke babak berikutnya.

Suasana di rumah Inggid riuh dengan tepukan tangan dan teriakan saat Inggid berhasil meraih 81% vote. "Mantap Inggid," teriak penonton.

Momen Inggid membawakan lagu yang sama di hadapan Ariel pun membuat para penonton di rumah Inggid teriak-teriak.

Saat itu, Roby, pembawa acara menantang Inggid bernyanyi di hadapan Ariel sembari menatap mata Ariel. Inggid sukses menjawab tantangan Roby.

Tidak berhenti di situ, kakak pertama Inggid, Eng Wakano, bersama muda-mudi yang hadir histeris saat Inggid menyebut Ariel Noah 'ganteng banget'.

"Bagaimana perasaan kamu pas nyanyi di hadapan Ariel Noah?," tanya Roby. "Kak Ariel ganteng banget," jawab Inggid sembari tersenyum.

Usai menggelar nonton bareng, tetangga, sahabat dan kenalan memberi selamat kepada Jelly dan keluarga. (*)