Nikita Mirzani Pamer Perut Buncit Tanda Hamil Saat Liburan ke Gunung Puji Jepang 

Nikita Mirzani Pamer Perut Buncit Tanda Hamil di Gunung Puji Jepang

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Artris Nikita Mirzani terang-terangan menunjukkan dirinya hamil.

Ia mempertontonkan bentuk perutnya yang bunit di Gunung Fuji, Jepang.

Sambil menatap cakrawala, Nikita Mirzani mengangkat kaus putih yang ia kenakan hingga sebatas dada.

Terlihat jelas, perutnya yang sudah mulai membuncit.

Hal itu ia tunjukkan di akun Instagram miliknya, @nikitamirzanimawardi_17, 28 Januari 2019.

Ia menuliskan keterangan foto sebagai berikut:

When the world judging that am not pregnant and the whole universe throwing shit on me.

There is you my lovely sister who still believe in me and stand against them with me.

And today i can show the world without lots of explanation