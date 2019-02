New Avanza Semakin Diminati Konsumen, Pesanannya Terus Bertambah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Sejak diluncurkan pada 20 Januari 2019, produk terbaru dari Toyota, New Avanza semakin menarik perhatian masyarakat NTT khususnya warga kota Kupang.

Karena per 2 Februari 2019 sudah 24 unit mobil New Avanza yang telah di-indent customer. Warna apa saja yang paling disukai customer?

Branch Manager Nusa Toyota Kupang, Lanang Priyanto, dihubungi Pos Kupang via WA, Selasa (5/2/2019), mengatakan warna hitam yang paling banyak dipesan oleh customer. Toyota pun semakin banjir pesanan akan keluaran terbaru yang satu ini.

Salah satu perbankan, katanya, akan melakukan SPK sebanyak 18 unit untuk avanza G MT.

"Semakin banyaknya pelanggan maka 15 pembeli pertama mobik terbaru ini telah mendapatkan bonus berupa voucher," tuturnya.

Priyanto menjelaskan New Avanza ini dibanderol dengan harga mulai Rp 204.200.000 sampai Rp 282.100.000,00.

Mobil ini memiliki konsep modern design to give sense of stylish luxuriness, dengan keunggulan yaitu desain baru yang lebih modern dan stylish.

Fitur lebih lengkap dan canggih dengan new led head-lamp plus follow me home yang memberikan pencahayaan lebih pada malam hari untuk pemilik kendaraan pada saat memasuki hunian atau parkir di garasi pada malam hari.

New smart entry plus smart start/stop engine, new audio enam touchscreen dengan bluetooth T-link enam speaker. Agar customer dapat lebih nyaman dan tidak bosan selama di perjalanan dengan fitur audio yang dapat menampilkan tampilan pada gadget di layar audio dengan menggunakan kabel data.

New Avanza telah menggunakan new digital AC. New Avanza lebih menjamin pengendara dalam berkendara. Improvement pada kaki-kaki, plus penambahan peredam suara.

Diberitakan sebelumnya Nusa Toyota Kupang telah meluncurkan keluaran terbaru dari Toyota yaitu New Avanza dan New Veloz pada 20 Januari. Pada saat peluncuran telah terjual 15 unit mobil. (*)