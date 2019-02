Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Kabar Duka Datang dari Julie Estelle

POS-KUPANG.COM | JAKARTA – Innalillahi Wainna ilaihi rojiun. Kabar duka datang dari Julie Estelle Gasnier atau yang biasa disapa Julie Estelle.

Kabar duka itu disampaikan Julie Estelle di akun Instagram miliknya, 15 Januari 2019 silam.

Ia menyampaikan kabar duka setyelah sahabatnya meninggal dunia.

Berikut unggahannya:

Geb meskipun kita baru ketemu di film @millymametmovie ini

tapi scene nasi goreng kita ini sangat berkesan buat aku.

Kamu bener2 orang baik dan aku yakin Tuhan memberikanmu tempat yang terbaik di sisiNya.

May you Rest in Peace @gebi_ramadhan , know that until your last days you still made people laugh.

A true stand up comedian.