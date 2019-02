Besok Tahun Baru Imlek, Ini Contoh Ucapan Selamat dalam Bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin

POS-KUPANG.COM - Besok, Selasa (5/2/2019), saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa akan merayakan Imlek.

Sebagai wujud toleransi, pada hari tersebut kita akan libur dari segala aktivitas kita.

Kita pun seyogianya mengunjungi saudara-saudara kita, menyampaikan ucapan selamat.

Namun, bagi yang tidak sempat mengunjungi face to face, silakan menyampaikan ucapan selamat lewat sms atau media sosial yang ada.

Kalau Anda bingung bagaimana memberikan ucapan selamat hari raya Imlek, berikut disajikan ucapan selamat imlek dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Mandarin!

Imlek (baltimoresun.com)

1. GONG XI FA CAI” 2570. Semoga Imlek membawa rejeki yang berlimpah dan kesehatan buat kita semua.

Happy Chinese New Year. May better luck come into us in this new year. Gong xi. Gong xi. Gong xi fa cai 2570

2. “GONG XI FAT CAI 2570″.

Semoga Imlek membawa rejeki yang berlimpah dan kesehatan buat kita semua.

3. Semoga tahun barumu diawali dengan senyuman dan hati yang bersih.

“Gong xi fa cai.” Happy always

4. Raihlah bintang di malam tahun baru ini,

semoga apa yang menjadi keinginanmu bisa tercapai. “Gong xi fa cai”

5. Ketika jam sudah menujukan puku 12 teng!

artinya kita harus siap menghadapi tahun baru.

semoga keberuntungan bersamamu. “Gong Xi Fa Cai.”