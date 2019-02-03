Liga Spanyol
LIVE STREAMING Barcelona vs Valencia 00.30 WIB Malam Ini, La Liga Spanyol!
Prediksi & link live streaming SCTV Barcelona vs Valencia Minggu, 3 Februari 2019 pukul 00.30 WIB. La Liga Spanyol!
LIVE STREAMING Barcelona vs Valencia 00.30 WIB Malam Ini, La Liga Spanyol!
POS-KUPANG.COM - Prediksi & link live streaming SCTV Barcelona vs Valencia Minggu, 3 Februari 2019 pukul 00.30 WIB. La Liga Spanyol!
Laga Barcelona vs Valencia ini merupakan kelanjutan dari La Liga Spanyol musim 2018/2019.
Rencananya, pertandingan Barcelona vs Valencia ini akan disiarkan secara langsung dan live streaming SCTV.
Kamu bisa menyaksikan cara live streaming SCTV Barcelona vs Valencia pada bagian akhir cerita ini.
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PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN
Barcelona (4-3-3):
Ter Stegen; Alba, Lenglet, Pique, Semedo; Arthur, Rakitic, Vidal; Coutinho, Suarez, Messi. Pelatih: Ernesto Valverde.
Valencia (4-4-2):
Neto; Gaya, Gabriel Paulista, Garay, Piccini; Cheryshev, Parejo, Coquelin, Soler; Santi Mina, Rodrigo. Pelatih: Marcelino Garcia Toral.
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