KMK St Thomas Aquinas FKM Undana Gelar Doa Bersama di Gua Maria Lordes Oebobo, Ini Tujuannya

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menyongsong Kegiatan Kemah Bakti Mahasiswa (KKBM) di Desa Maubesi, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK), FKM Undana gelar doa bersama di Gua Maria Lordes, Oebobo, Kota Kupang, Sabtu (2/2/2019).

Ujud khusus doa bersama ini, yaitu memohon penyertaan Santa Perawan Maria agar KKBM bisa berjalan lancar dan sukses.

Setelah doa, dilanjutkan sharing antara Badan Pengurus KMK dan panitia KKBM tentang persiapan KKBM. Mulai dari kisah sedih dan gembira KMK dan panitia KKBM saat mencari dana untuk kegiatan tersebut.

Berbagai kegiatan yang akan dijalankan di Desa Maubesi, antara lain, sosialisasi tentang Human Traficking kepada pelajar SD, SMP, SMA.

Selain itu, kegiatan penanaman pohon kelor dan pelatihan pengolahan daun dan tanggungan koor di Gereja Paroki St. Yohanes Vianey.

Dalam kesempatan itu Mikael Reca, ketua panitia KKBM mengisahkan pengalaman perjalanannya ketika melakukan survei lokasi di Maubesi.

"Dalam perjalanan ke Maubesi kami di guyur hujan. Tapi kami tetap kuat karena kami selalu berpegang pada semboyan kami yaitu God is Good All The Time, dimana kami yakin GIGATT kami tidak akan pernah mengecewakan kami" ungkapnya.

Ketua umum KMK St. Thomas Aquinas FKM undana Qini moreira meminta agar seluruh anggota KMK selalu berdoa demi kesuksesan kegiatan KKBM.

"Setiap apa yang kita lakukan jangan pernah lupa untuk selalu titipkan doa kepada Tuhan. Dan mari kita sama-sama ukir kenangan bersama di maubesi nanti" ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)