Rambu Piras The Vois of Indonesia di Panggung Bank NTT

Peserta Histeris, Rambu Piras The Voice Indonesia Nyanyi This Is Me di Bank NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Rambu Piras The Voice Indonesia membuat seluruh peserta histeris saat menyanyikan lagu This Is Me di panggung Bank NTT, Sabtu (2/2/2019) pagi.

Rambu yang saat itu mengenakan paduan blazer kuning dan blus hitam itu tampak total membawakan lagu yang sempat dinyanyikan saat acara Blind Audition kontes cari bakat itu.

Terlebih saat ia menuntaskan nada nada tinggi dalam lagu bahasa Inggris yang menjadi salah satu favoritnya itu, seluruh peserta bersorak dan berteriak histeris. Tidak luput, Walikota Kupang Jefry Riwu Kore yang duduk di barisan depan kursi undangan bersama dengan pimpinan Bank NTT, pimpinan BI NTT, pimpinan OJK NTT.

Hampir seluruh peserta mengeluarkan handphone untuk mengabadikan dan merekam momen langka tersebut.

Di atas panggung itu, Rambu membawakan empat single termasuk duet bersama Walikota dan para pimpinan Bank NTT serta pimpinan OJK dan BI Perwakilan NTT dan lagu gemfamire. (hh)