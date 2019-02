Kontestan Rising Star Indonesia RCTI asal Kupang, R&D Ramaikan Millenial Road Safety Festival

POS-KUPANG.COM | BABAU - Kontestan Rising Star Indonesia RCTI asal Kupang, R&D, Hendri Masae dan grup bandnya meramaikan Millenial Road Safety Festival di Polres Kupang.

Hendri dengan memainkan alat musik tiup dari sisir dan plastik ini menyanyikan dua lagu yakni Get Up, Stand Up miliknya Bob Marley dan Diana dari Koes Plus.

Disaksikan POS-KUPANG.COM di halaman depan Mapolres Kupang, Sabtu (2/2/2019) kegiatan Millenial Road Safety Festival dihadiri ratusan warga.

Walaupun cuaca panas matahari tetapi tidak menyurutkan langkah para hadirin. Suasana semakin semarak ketika master of ceremony menyampaikan bahwa Kontestan Rising Star Indonesia RCTI asal Kupang, R&D, turut hadir menyemarakan acara. Sontak saja para hadirin bersorak gembira.

Sang vokalis, Hendri Masae kemudian menyampaikan salam hormat kepada para hadirin karena bisa tampil dalam acara ini.

Dia kemudian menyanyikan dua lagu berturut-turut Get Up, Stand Up miliknya Bob Marley dan Diana dari Koes Plus.

Para undangan ikut bergoyang mengikuti irama musik dan lagu dari Hendri. Pada bagian akhir setelah dia selesai menyanyi, Hendri menyatakan terima kasih kepada semua warga Kabupaten Kupang khususnya dan NTT umumnya yang telah mendukung mereka pada ajang Rising Star Indonesia RCTI sehingga masih lolos ke babak selanjutnya.

"Kami mohon dukungan dari semua agar bisa lolos lagi pekan depan pada ajang duel. Kami mau tunjukan kepada masyarakat Indonesia bahwa dari tanah NTT ini kaum mileniel punya bakat. Kami akan berikan yang terbaik untuk NTT. Sekali lagi kami mohon dukungan pada babak-babak selanjutnya sehingga bisa masuk babak rising," pinta Hendri.

Untuk diketahui, pelaksanaan Millenial Road Safety Festival yang digelar Kepolisian Resor Kupang, Sabtu (2/2/2019) berlangsung semarak. Beragam atraksi digelar saat ini mulai dari jalan santai, tarian, menyanyi, atraksi motor, olahraga pencak silat hingga pembagian door prize.

Dalam momen inipun dirangkai dengan ulang tahun Kapolres Kupang, AKBP Indera Gunawan, S.Ik yang ke-45.