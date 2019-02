BaLeRo Resto Swiss-belinn Kristal Hotel Kupang Tawarkan Buffet Dinner All You Can Eat

Executive Secretary and Marcom, Bernadeth Helena Ayuningrum

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bulan ini ada dua momen penting dan menyenangkan yaitu Tahun Baru China atau Imlek yang jatuh pada 5 Februari 2019 dan Valentine Day.

Menciptakan kesan yang berbeda di tahun ini bersama keluarga, Anda dapat mencoba buffet dinner yang ditawarkan oleh BaLeRo Restoran Swiss-belinn Kristal Hotel Kupang.

Restoran ini menyediakan Buffet Dinner atau makan malam prasmanan dengan menu-menu tradisional chinese. Dijamin menu-menu yang disediakan dari olahan tangan Executive Chef Yoyok Siswoyo ini akan membuat lidah Anda bergoyang, lantas ketagihan dan ingin menyantap lebih banyak makanan.

Karena hanya dengan Rp 148.888 per pax Anda sudah bisa menikmati seluruh menu berkhas chinese di resto ini.

Kata Yoyok yang didampingi Executive Secretary and Marcom, Bernadeth Helena Ayuningrum, menu yang selalu dihadirkan setiap perayaan Imlek yaitu Yi Shang Salad.

Selain itu Anda bisa mencicipi sup asparagus, daging sapi saus spc, ayam goreng hongkong saus Thailand, bola-bola cumi goreng, sauce asam manis, sapo tahu dengan ayam sauce xo, nasi goreng hokian dan pecking duck.

Selain menu utama ada juga dessert yang disediakan berupa kue mochi, jeruk mandarin, pudding almond dan slice of fruit.

"Para tamu bisa makan sepuasnya "all u can eat" tambah ada batasan. Semuanua bisa dimakan," kata Helen.

Lunar New Year "The Year of Pig" ini dapat Anda nikmati pada Senin, 4 Februari 2019, malam.

Helen juga menambahkan di bulan ini bagi Anda yang ingin merasakan nyamannya menginao di hotel berbintang. Anda dapat memilih Swiss-belinn Kristal Hotel yang menawarkan promo Super Deal Rainy Day.

Hanya dengan Rp 400.000 per kamar per malam, Anda bisa beristirahat dengan nyenyak di standard atau superior room. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)