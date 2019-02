Konvoi Merah Putih Awali Millenial Road Safety Festival Polres Belu

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Teni Jenahas



POS KUPANG.COM| ATAMBUA---Millenial Road Safety Festival (MRSF) Polres Belu tahun 2019 dimulai Kamis (31/1/19) pukul 09.00 Wita yang ditandai dengan konvoi merah putih dan Kapolres Belu millenial open road race.

Bertempat di Sirkuit Simpang Lima Atambua, acara MRSF dibuka secara bersama oleh Kapolres Belu AKBP Christian Tobing, S.I.K,M.Si, Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Dandim 1605/Belu Letkol (Czi) I Gusti Putu Dwika.

Peserta konvoi merah putih ini melibatkan para pembalap bersama komunitas motor di Atambua. Mereka melakukan konvoi dari titik star di depan kantor Subden 2 Pelopor Brimob Atambua mengeliling Kota Atambua. Konvoi dikawal aparat kepolisian Polres Belu.

Usai konvoi merah putih, acara MRSF dilanjutkan dengan open road race yang diikuti ratusan pembalap lokal dan pembalap dari luar wilayah NTT.\

Kapolres Belu, AKBP Christian Tobing, S.I.K,M.Si dalam sambutannya mengatakan, acara MRSF yang dilaksanakan oleh Mabes Polri melalui Korps Lalu Lintas itu bertujuan menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas untuk generasi millenial sehingga dapat menekan sekaligus mencegah angka kecelakaan lalu lintas.

“Kenapa kegiatan ini dilaksanakan, karena sesuai fakta dilapangan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang melibatkan kaum millenial masih cukup banyak. Kenyataan ini juga Kita dapati di wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dalam beberapa tahun terakhir ini,” kata Tobing.

Oleh karenanya, lanjut Kapolres Tobing, Polres Belu mendukung penuh gagasan dari Kapolri dengan melaksanakan kegiatan MRSF. Kegiatan ini bisa menumbuhkan atau menciptakan kesadaran berlalu lintas bagi kaum millenial.

Menurut Tobing, dalam road race millenilal tersebut, spesifikasi motor yang diperlombakan antara lain kelas bebek 4T tune up (MP1-MP4), kelas bebek 4T standar (MP5 dan MP6), kelas Matic standar sampai dengan 130 cc, kelas Matic tune up sampai dengan 150 cc, kelas bebek 2T standar 116 cc dan 125 cc, kelas bebek 2T tune up serta kelas mini GP.

Kegiatan MRSF Polres Belu ini akan berlangsung hingga tanggal 2 Februari 2019 yang berpusat di lapangan umum simpang lima Atambua.

Selain konvoi merah putih dan road race, acara lain yang telah dikemas untuk memanjakan kaum millenial dan masyarakat adalah jalan sehat, senam, tebe kreasi lalulintas millenial, safety riding, Expo, ikrar deklarasi relawan lalu lintas serta penampilan dari artis Mitha Talahatu. (*).