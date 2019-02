Ekspor Provinsi NTT Alami Penurunan

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG --Ekspor Provinsi NTT pada Desember 2018 turun 3,58 persen dari ekspor bulan November 2018. Pada bulan November eksport NTT mencapai US $ 1.271.325 sedangkan pada bulan Desember 2018 eksport NTT turun menjadi US $ 1.225.739.

Kepala BPS NTT, Ny Maritje Pattiwaelapia, mengatakan hal itu dalam jumpa pers dengan media di Gedung BPS NTT, Jalan Palapa, Oebobo Kupang, Jumat (1/2/2019).

Maritje menjelaskan ekspor NTT pada Desember 2018 senilai US $ 1.225.739 diperoleh dari volume ekspor sebesar 4.564,78 ton.

Nilai ekspor tersebut terdiri dari eskpor migas sebesar US$ 148.557 dan ekspor non migas senilai US $ 1.077.182.

Maritje mengungkapkan, komoditas ekspor NTT Desember 2018 seluruhnya dikirim ke Timor Leste sebesar senilai US $ 1.225.739. Komoditas terbesar yang dieskpor Provinsi NTT pada Desember 2018 adalah kelompok komoditas kendaraan dan bagiannya senilai US $ 166.733.

Sedangkan Impor Provinsi NTT pada Desember 2018 senilai US $ 49.469.662 dengan volume sebesar 32.652 ton dengan komoditas impor terbesar kapal terbang dan bagiannya yang didatangkan dari Perancis.

Ia melanjutkan, jika membandingkan kumulatif nilai ekspor sebesar US $ 17.808.375 terhadap kumulatif nilai impor sebesar US $ 157.068.893 maka pada tahun 2018 terdapat defisit sebesar US $ 139.260.518.

"Pada Desember 2018 pengiriman komoditas ekspor NTT dilakukan melalui Pelabuhan Atapupu sebesar US $ 1.123.817 dan Pelabuhan Tenau US $ 101.922. Sedangkan pada Desember 2018, komoditas ekspor NTT dikirim ke Timor Leste sebesar US $ 1.225.739," kata Maritje. (*)