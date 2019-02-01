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Cara Vote & Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI: Inggid Wakano Bakal Tampil di Live Duel 3!
Cara Vote & Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI: Inggid Wakano Bakal Tampil di Live Duel 3!
Cara Vote & Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI: Inggid Wakano Bakal Tampil di Live Duel 3!
POS-KUPANG.COM - Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI babak Live Duel 3, akan dilangsungkan Minggu depan.
Dalam hal ini, sesuai dengan jadwal Rising Star Indonesia RCTI, babak Live Duel 3 akan digelar 4 Februari 2019.
Salah satu kontestan Rising Star Indonesia RCTI asal Kupang, NTT, Inggid Wakano akan tampil di babak Live Duel 3 4 Februari 2019 mendatang.
Melalui akun instagramnya, Inggi Wakano meminta dukungan masyarakat khususnya masyarakat NTT untuk memberikan vote saat ia tampil sehingga ia bisa lolos ke babak selanjutnya.
Namun, bisa juga disimak lewat Live Streaming.
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Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI adalah sebagai berikut:
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