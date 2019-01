Terungkap Kisah Pilu Vanessa Sebelum Tertangkap Ngamar Bersama Penggusaha Surabaya

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Kondisi terkini Vanessa Angel diungkap oleh sang kekasih, Bibi Ardiansyah.

Bibi pun menceritakan kondisi Vanessa yang kini memprihatinkan.

Kondisi terkini Vanessa ini disampaikan oleh Bibi ketika menjadi bintang tamu program Rumpi yang diunggah di channel Youtube Trans TV Official.

Bibi mengatakan jika Vanessa kini sudah tak memiliki penghasilan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bibi, Vanessa sempat mengeluh kalau kini dirinya tak punya uang.

Tim Rumpi pun menayangkan sebuah cuplikan yang diambil dari Instagram story.

Tampak cuplikan momen saat Vanessa mengendarai mobil berwarna putih.

"Her last day driving her own car.. bye bye putih, terimakasih untuk 3tahun ini" tulisnya dalam postingan tersebut.

Feni Rose selaku host program Rumpi pun menanyakan maksud postingan Bibi.