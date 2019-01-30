Rising Star Indonesia

CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star Indonesia RCTI Live Duel 3, Siapa ke Final Duel?

Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI babak Live Duel 3, akan dilangsungkan Minggu depan.

CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star Indonesia RCTI Live Duel 3, Siapa ke Final Duel?
Instagram/Rising Star Indonesia
Kontestan Terakhir Live Duel 2, R&D Lolos Ke Babak Final Duel Rising Star Indonesia RCTI 

CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star Indonesia RCTI, Live Duel 3!

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI babak Live Duel 3, akan dilangsungkan Minggu depan.

Dalam hal ini, sesuai dengan jadwal Rising Star Indonesia RCTI, babak Live Duel 3 akan digelar 4 Februari 2019.

Acarea Rising Star Indonesia bisa disaksikan melalui layar televisi RCTI.

Namun, bisa juga disimak lewat Live Streaming.

CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star RCTI Malam Ini, Live Duel 2, Siapa Tersisih?

Live Streaming Live Duel 2 Rising Star RCTI Malam ini Pukul 21.30, R&D Bakal Tampil Jangan Lupa Vote

Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI adalah sebagai berikut:

Link 1

Link 2

Link 3

Babak Live Duel 3 ini akan melengkapi result babak Live Duel 1 dan Live Duel 2 yang sudah selesai dilakukan.

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Tags
Rising Star Indonesia
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live streaming
Live Duel
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Penulis: Hasyim Ashari
Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Pos Kupang
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