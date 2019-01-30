Rising Star Indonesia
CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star Indonesia RCTI Live Duel 3, Siapa ke Final Duel?
Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI babak Live Duel 3, akan dilangsungkan Minggu depan.
CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star Indonesia RCTI, Live Duel 3!
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI babak Live Duel 3, akan dilangsungkan Minggu depan.
Dalam hal ini, sesuai dengan jadwal Rising Star Indonesia RCTI, babak Live Duel 3 akan digelar 4 Februari 2019.
Acarea Rising Star Indonesia bisa disaksikan melalui layar televisi RCTI.
Namun, bisa juga disimak lewat Live Streaming.
• CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star RCTI Malam Ini, Live Duel 2, Siapa Tersisih?
• Live Streaming Live Duel 2 Rising Star RCTI Malam ini Pukul 21.30, R&D Bakal Tampil Jangan Lupa Vote
Live Streaming Rising Star Indonesia RCTI adalah sebagai berikut:
Babak Live Duel 3 ini akan melengkapi result babak Live Duel 1 dan Live Duel 2 yang sudah selesai dilakukan.
-
Kontestan Terakhir Live Duel 2, R&D Lolos Ke Babak Final Duel Rising Star Indonesia RCTI
-
CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star RCTI Malam Ini, Live Duel 2, Siapa Tersisih?
-
Live Duel Rising Star Indonesia, Jadwal Penampilan Kontestan asal NTT R&D: Jangan Lupa Vote!
-
SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING Rising Star Indonesia, Cara Vote Rising Star
-
CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star Malam Ini di RCTI, Ini 12 Kontestannya!