Lazio Vs Juventus, Penalti Cristiano Ronaldo Menangkan Si Nyonya Besar

ANDREAS SOLARO Bastos mengawal ketat Cristiano Ronaldo pada pertandingan Lazio vs Juventus dalam lanjutan Serie A Liga Italia di Stadion Olimpico, 27 Januari 2019

POS KUPANG.COM - Cristiano Ronaldo menjadi penentu kemenangan timnya pada pertandingan Lazio vs Juventus di Stadion Olimpico dalam lanjutan pekan ke-21 Serie A, kasta teratas Liga Italia, Minggu (27/1/2019) atau Senin dini hari WIB.

Pada pertandingan Lazio vs Juventus, tuan rumah sempat unggul terlebih dahulu lewat gol bunuh diri Emre Can pada menit ke-59. Namun, tim tamu bisa membalikkan keadaan via lesakan Joao Cancelo (74') dan eksekusi Cristiano Ronaldo dari titik penalti (88').

Dengan kemenangan ini, Juventus kian kokoh di puncak klasemen Liga Italia dengan koleksi 59 poin dari 21 pertandingan. Tim berjulukan Si Nyonya Besar itu unggul 11 poin atas Napoli di posisi kedua.

Sementara itu, Lazio merosot ke posisi ke-8. Dengan koleksi 32 poin, mereka disalip Sampdoria dan Atalanta.

Pertandingan Lazio vs Juventus ini berjalan ketat. Tuan rumah yang didukung publik Olimpico bisa membuat tim tamu tak bisa sekali pun melepas tembakan tepat sasaran pada babak pertama.

Lazio bahkan berhasil memecah kebuntuan saat babak kedua berjalan 14 menit. Berawal dari situasi sepak pojok, Emre Can gagal mengantisipasi tendangan Luis Alberto yang justru masuk ke arah gawang Wojciech Szczesny.

Tertinggal satu gol, pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, lantas memasukkan Federico Bernardeschi dan Joao Cancelo untuk menambah daya gedor.

Tak lama setelah masuk, Joao Cancelo mampu mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan bola pantulan tendangan Paulo Dybala, teoatnya pada menit ke-74.

Gol itu menjadi pemantik semangat para pemain Si Nyonya Besar. Hingga akhirnya, sebuah insiden melibatkan Stefan Radu dan Joao Cancelo di kotak penalti Lazio pada menit ke-87.

Wasit menilai Radu melakukan pelanggaran dan menunjuk titik penalti untuk Juventus. Para pemain Lazio sempat protes tetapi wasit bergeming pada putusannya.